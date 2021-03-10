Halk ekonomi yönetimine güvenmediği için sorunlar giderek büyüyor

Ülke, dünyada en yüksek faiz ödeyen ülkeler arasında (Şimdilik) onuncu sırada…

Mart ayının on sekizinden sonra büyük ihtimalle yedinci sıraya yükseleceğiz…

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Peki…

Yüksek faiz sorun mu?..

Elbette sorun…

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Enflasyon yaşanan 185 ülke arasında 15. sıradayız…

Bu arada…

Hiç enflasyon yaşanmayan ülkeler olduğunu da lütfen unutmayınız…

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O halde…

Bir diğer sorun da:

Yüksek enflasyon…

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Yüksek faiz ve yüksek enflasyon; hayat pahalılığının sebebi mi?..

Hayır…

Hayat pahalılığı; yüksek faiz ve yüksek enflasyon farklı şeylerdir…

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Hayat pahalılığı, bireyin gelirinin fiyat artışlarını yakalayamayışıdır…

Enflasyon yaşayan pek çok ülke hayat pahalılığını, “eşel mobil” denilen ücret modeliyle (Geçici olarak) çözer…

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Enflasyon ve yüksek faiz sorununu aynı anda çözmek mümkün mü?..

Elbette mümkün…

Ama…

Bunun için bir süre satın alma modelini değiştirmek şart…

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Enflasyon, “fiyat artışı beklentisiyle ihtiyaçların karşılanma süresinin öne alınmasıdır…”.

Eğer toplum, enflasyon yerine deflasyon beklentisine girerse…

Bu defa da ihtiyaçlarının karşılanmasını öncelemek yerine, ötelerler…

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Türkiye bunu neden yapamıyor?..

Ekonomi yönetimine güvenemediği için yapamıyor…

SANAT DÜNYASININ BELKİ YILDIZI DEĞİLDİ AMA EN İYİ İNSANLARINDAN BİRİYDİ

Rasim Öztekin olağanüstü büyük bir sanatçı mıydı?..

Hayır…

Rasim Öztekin bir yıldız mıydı?..

Hayır…

Ama…

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Rasim Öztekin; işinin hakkını veren mükemmel bir profesyoneldi…

Rasim Öztekin, harika bir insandı…

Dört dörtlük bir eş…

Kusursuz bir baba…

Muhteşem bir dost…

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Yıllar önce; merhum Cenk (Koray), Allah uzun ömürler versin Neco, bendeniz ve merhum Rasim evlerimizde buluşur Maça Kızı veya King oynardık…

Ve…

Öylesine güzel eğlenirdik ki…

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Ve fakat…

Ve ne yazık ki…

Hem İstanbul’a 750 km mesafede olduğum…

Ve hem de…

Pandemi nedeniyle onu uğurlamaya gidemeyeceğim…

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Bütün kutsal kitaplar “iyi insanların cennete gideceğini” yazıyor…

O halde sevgili Rasim’ciğim…

Cennette görüşmek üzere güle güle kardeşim…

GELİŞMİŞ ÜLKELERE REZİL OLUYORUZ…

Meclis Başkanı…

Yani…

Demokratik hukuk devletinin Kabe’sini yöneten kişi…

Gelin görün ki…

Bu kişi…

Anayasa Mahkemesi’nin yüceliğini kabul etmiyor…

“Anayasa mahkemesi kesinleşmiş mahkeme kararına karışabilir mi?” diye de soruyor…

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Beyefendi…

Eğer Anayasa Mahkemesi yargıdaki yanlışları denetleyemeyecekse…

Kesinleşmiş davalarda…

Yurttaşların AİHM’ne başvurmadan önce…

“AYM’ne Kişisel Başvuru” hakkını neden getirdiniz?..

Çok ayıp…

Gerçekten çok ayıp…

Yakışmıyor…

Hele anayasa profesörü olan bir Başkan’a hiç yakışmıyor…

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Tabii ki az gelişmiş despot ülkelere değil…

Ama…

Gelişmiş ülkelere rezil oluyoruz…

AKP’DE BİR TEK ÖZLEM YOK PEK ÇOK ‘ÖZLEM’ VAR…

Adı: Hülya Atçı Nergis…

Mesleği: Politika…

Görevi: AKP Kayseri Milletvekili…

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Hanımefendi diyor ki:

“Biz sadece kadınları ifade ediyoruz da Türkiye’de öldürülen erkek sayısı bunun 12 katı…”.

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Birileri bu hanımefendiye yanlış bilgi vermiş sanırım…

Çünkü…

Türkiye’nin sorunu:

“Erkeklerin öldürdükleri erkekler” değil…

Türkiye’nin sorunu:

“Erkeklerin öldürdüğü, dövdüğü, paramparça ettiği kadınlar…”

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Hayret bir şey yani…

Demek ki…

AKP’de bir tek Özlem yok…

Pek çok “Özlem” var…

VAR DA VURMUYOR MUYUZ KARDEŞİM?..

Rahmetli Sadri Alışık gariban ancak dürüst bir genç adamı canlandırdığı Yeşilçam filmlerinden birinde…

Açlıktan midesi guruldadığında:

“Sus be mübarek sus be!” diyordu… “Var da mı yemiyoruz?..”

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Sağlık Bakanı aşılamanın neden hızlı yapılamadığı sorulduğunda ne güzel itiraf etti:

“Aşı var da vurmuyor muyuz?..”

AŞILAMADA BAŞARININ ÖLÇÜSÜ

Gelişmiş ülkelerde aşılamada başarı ölçüsü, nüfusa oranla değerlendiriyor.

Yani…

Her yüz kişiden kaçının aşılandığına göre…

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Türkiye’de ise aşı…

İthal edilen ve teslim alınan her yüz aşından kaçının vurulduğunda göre…