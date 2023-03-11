Halıköy Belediyesi zabıta memuru ve itfaiye eri alıyor

Halıköy Belediyesi Rektörlüğü tarafından yayımlanan ilana göre Halıköy Belediyesi zabıta memuru ve itfaiye eri alımı gerçekleştirecek.

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre: Yozgat ili Halıköy Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye Zabıta Yönetmeliği ve Belediye İtfaiye Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadroya açıktan atama yoluyla İtfaiye Eri ile Zabıta Memuru alınacaktır.

Adaylar, başvuru esnasında istenilen belgeleri ile birlikte 17.04.2023 – 19.04.2023 tarihleri arasında mesai bitimine kadar (08.00-17.00 arasında) Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğüne (Halıköy Belediyesi Hizmet Binası Fatih Mahallesi Belediye Bulvarı No:18/1 Halıköy Kasabası KADIŞEHRİ/YOZGAT) şahsen müracaat ederek başvuru sürecini tamamlayacaklardır.

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