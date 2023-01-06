Haliç’te haç çıkarma töreni

HZ. İsa’nın vaftiz edilişinin yıl dönümü nedeniyle Haliç’te ayin ve denizden haç çıkarma töreni yapıldı.

Hristiyan inancına göre Hz.İsa’nın vaftiz edilişinin 2023’üncü yıl dönümünde, Fener Rum Patrikhanesi’nin bahçesinde bulunan Aya Yorgi Kilise’sinde ayin düzenlendi. Ayini Kadıköy Metropoliti Emmanuel Adamakis ayini yönetti. Sabah 09.00’da başlayan törende dualar edildi. Patrikhane çevresinde geniş güvenlik önlemi alındığı dikkat çekti. Ziyarete gelenler mum yakıp ayine katıldı.

Yaklaşık 4 saat süren ayinin ardından İstanbul Rum Patriği I. Bartholomeos ile ayine katılanlar, kortej halinde Haliç sahiline yürüdü. Patrik Bartholomeos Haliç’te denizine haç attı. Suya atılan haçı çıkarmak için 20 kişi denize atladı. Girit Adası’ndan geldiğini söyleyen Thanos Apostolakis, haç çıkarmayı başaran kişi oldu. Haç çıkarma töreni çok sayıda kişi tarafından ilgiyle izlendi.

Etkinlik sırasında deniz polisi ve sahil güvenlik ekipleri denizde güvenlik önlemi aldı. Haliç’te düzenlenen törenle eş zamanlı olarak, diğer ilçelerde de haç çıkarma töreni gerçekleşti. (DHA)