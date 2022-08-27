Haliç Üniversitesi Öğretim Üyesi alıyor
Haberler Gündem

Haliç Üniversitesi Öğretim Üyesi alıyor

Haliç Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayınlanan ilana göre Haliç Üniversitesi’ne Öğretim Üyesi alınacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Haliç Üniversitesi aşağıda belirtilen akademik birimlerine 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemizin Akademik Birimlerine tam zamanlı öğretim üyeleri alınacaktır.

İlan Bitiş Tarihi : 09.09.2022

DETAYLI BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ…

Gündem
Bunlarda ilginizi çekebilir
Törende fenalaşan gazi oğlu hayatını kaybetti

Törende fenalaşan gazi oğlu hayatını kaybetti

AKOM’dan İstanbul için sağanak yağış uyarısı

AKOM’dan İstanbul için sağanak yağış uyarısı

Ağaç keserken uçuruma yuvarlandığı tahmin edilen kişi öldü

Ağaç keserken uçuruma yuvarlandığı tahmin edilen kişi öldü

Haliç Üniversitesi Öğretim Üyesi alıyor
Gündem