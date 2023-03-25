Haliç Üniversitesi öğretim elemanları alıyor

Haliç Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayımlanan ilana göre Haliç Üniversitesi öğretim elemanları alımı gerçekleştirecek.

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre: Haliç Üniversitesi aşağıda belirtilen akademik birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in ilgili maddelerine göre Öğretim Elemanları alınacaktır.

İlan Bitiş Tarihi : 6.04.2023

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