Haksız rekabet kazan kazan

Süper Lig’de TFF Kulüp Lisans ve Finansal Sürdürülebilirlik Talimatı ile kulüplerin harcama limitleri belirlendi. 4 büyük takımımız dışında kalanların durumu vahim. En düşük harcama yapacak 8 takım toplamda 1 büyük takım kadar bile olamıyor. Takımlar arasında mali güç makası bu kadar açıkken, saha içi rekabet nasıl sağlanacak? Ağır sıklet ile sinek sıklet boks mücadelesini kim izlemek ister?

Ligimizde böyle bir havada sahadaki oyunda heyecan, tempo akıcı bir mücadele olmazsa ligin kalitesi nasıl yükselsin? Taraftar ve reyting nasıl artsın? Takımlarımız artık umutlarını sponsor bulmaya yöneltmiş durumda. Son yıllarda futbolu spor olmaktan çıkarıp, kazanmaktan başka bir sonucu kabul etmeyenler, kazan kazan hesabı yapanlar, kalite ve rekabet olmadığında artık çok da kazanmadıklarını anlamalılar. Her geçen yıl kazansalar da kazançlarının gittikçe azaldığını artık görsünler.

Pandeminin olağanüstü koşulları nedeniyle getirilen beş oyuncu değişikliği hakkı, şartlar düzelse de devam ediyor. Yüksek bütçeli geniş kadrolu takımların işine gelen bir durum haksız rekabeti artırıyor. Eski yıllarda 22-25 olan takım kadroları 35 oldu. 16-18 ve 21’e çıkan maç kadroları ile oyuncu sayılarının artırılması bile az bütçeli takımları zorluyor.

Kulüpler arasında bir denge ve yeterli rekabet sağlayarak kaliteyi artıramıyorsanız acil olarak önce ligin takım sayısını azaltın. Bu önlemden sonra da umulan kalite sağlanamazsa takımlar arasında makasın bu kadar açık olduğu ligde play-off sistemi ciddi olarak dönmek düşünülmeli.