Hakkari’de terör operasyonunda el bombaları ve mühimmat ele geçirildi
Haberler Gündem

Hakkari’de terör operasyonunda el bombaları ve mühimmat ele geçirildi

Hakkari kırsalında terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonda el bombaları ve mühimmat ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin bölücü terör örgütü PKK/KCK’nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaları devam ediyor.

Merkez ilçe kırsalına dün operasyon düzenleyen ekipler, tespit ettikleri sığınıkta RPG-7 roketatar, 14,5 milimetre çapında 629 mühimmat, 7 savunma ile 4 taarruz tipi el bombası, 18 roketatar sevk fişeği ve 8 antitank roketatar mühimmatı ele geçirdi.

Bölgede operasyon sürüyor. (AA)

Gündem
Bunlarda ilginizi çekebilir
Erdoğan’dan başörtüsü için referandum çağrısı

Erdoğan’dan başörtüsü için referandum çağrısı

Valilikten Amasra’ya 3 gün giriş yasağı kararı

Valilikten Amasra’ya 3 gün giriş yasağı kararı

FETÖ hükümlüsü eski futbolcu Ersin Güreler tutuklandı

FETÖ hükümlüsü eski futbolcu Ersin Güreler tutuklandı

Hakkari’de terör operasyonunda el bombaları ve mühimmat ele geçirildi
Gündem