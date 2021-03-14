Hakkari’de kamu konutları satışı yapılacak
Haberler Gündem

Hakkari’de kamu konutları satışı yapılacak

Milli Emlak Müdürlüğü tarafından yayınlanan ilana göre Hakkari’de kamu konutlarının ihale usulü ile satışı yapılacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Hakkari Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binasının 2. Katında Toplantı Salonunda oluşturulacak komisyon huzurunda; belirlenen taşınmazların 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45’inci maddesine göre Açık Teklif Usulü ile ayrı ayrı ihalesi yapılacak.

DETAYLI BİLGİ İÇİN TIKLAYIN…

Gündem
Bunlarda ilginizi çekebilir
Erciş Belediyesi futbol sahası yaptıracak

Erciş Belediyesi futbol sahası yaptıracak

Üsküdar Üniversitesi akademik personel alımı yapacak

Üsküdar Üniversitesi akademik personel alımı yapacak

Başkent’te akılalmaz olay

Başkent’te akılalmaz olay

Hakkari’de kamu konutları satışı yapılacak
Gündem