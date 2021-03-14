Hakkari’de kamu konutları satışı yapılacak

Milli Emlak Müdürlüğü tarafından yayınlanan ilana göre Hakkari’de kamu konutlarının ihale usulü ile satışı yapılacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Hakkari Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binasının 2. Katında Toplantı Salonunda oluşturulacak komisyon huzurunda; belirlenen taşınmazların 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45’inci maddesine göre Açık Teklif Usulü ile ayrı ayrı ihalesi yapılacak.

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