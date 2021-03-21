Hakkari’de araç kiralama hizmet alımı yapılacak
Hakkari Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından yayınlanan ilana göre araç kiralama hizmet alımı yapılacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Hakkari Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce il ve ilçe müdürlükleri hizmetlerinde kullanılmak üzere Şoförsüz ve yakıtsız araç takip sistemli 2017 model ve üstü 240 gün 2 adet4x4 (1 adet otomatik vites olacak) 2 adet 4×2 çift kabin pikap araç kiralama hizmet alım işi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19. maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek.
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