Hakkari-Van yolunda otomobil ile taksi çarpıştı: 7 yaralı
Haberler Gündem

Hakkari-Van yolunda otomobil ile taksi çarpıştı: 7 yaralı

Hakkari-Van yolunda, otomobil ve taksinin kafa kafaya çarpıştığı kazada, 7 kişi yaralandı.

Kaza, Hakkari’ye 30 kilometre uzaklıkta bulunan Çanaklı köyü yakınlarında meydana geldi. Hakkari ve Van yönlerine giden 30 T 0038 ile 06 KB 1992 plakalı otomobil ve taksi, kafa kafaya çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan 7 kişi, yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibince araçlardan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Hakkari Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle kısa süre trafiğe kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından yeniden açılırken, soruşturma başlatıldı. (DHA)

Gündem
Bunlarda ilginizi çekebilir
Alkol zehirlenmesi şüphesiyle hastanelik olmuştu: 6 ay sonra öldü 

Alkol zehirlenmesi şüphesiyle hastanelik olmuştu: 6 ay sonra öldü 

Erdoğan’dan İmamoğlu’na verilen cezayla ilgili açıklama

Erdoğan’dan İmamoğlu’na verilen cezayla ilgili açıklama

‘Cem Garipoğlu kaçırıldı’ şüphesi: Savcılık mezarının açılması talebini reddetti

‘Cem Garipoğlu kaçırıldı’ şüphesi: Savcılık mezarının açılması talebini reddetti

Hakkari-Van yolunda otomobil ile taksi çarpıştı: 7 yaralı
Gündem