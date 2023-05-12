Hakkari-Van yolunda askeri araç devrildi: 3 yaralı
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Hakkari-Van yolunda askeri araç devrildi: 3 yaralı

Hakkari’de, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda zırhlı aracın aracın devrilmesiyle meydana gelen kazada, 3 asker yaralandı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında, Hakkari- Van yolunun 20’nci kilometresindeki Kırıkdağ köyü yakınlarında meydana geldi. Askeri personelin taşındığı zırhlı araç, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda virajda devrildi. Kazada 3 asker, yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ekibi ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralı askerler, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Hakkari Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

Kaza nedeniyle Hakkari-Van yolu, bir süre ulaşıma kapatıldı. (DHA)

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Hakkari-Van yolunda askeri araç devrildi: 3 yaralı
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