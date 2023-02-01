TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Sabri Çelik’in istifasını aldıktan sonra Lale Orta’yı MHK Başkanı olarak görevlendirdi. Tüm kamuoyundan da destek aldı bu seçim. Ancak ‘Hakemlikte Lale Devri’ yaşanması için sayın Orta’nın elinde sihirli değnek olması lazım…

Acaba Lale Orta’ya hakemlikle ilgili bir projesi var mı diye soruldu mu? Yoksa TFF Başkanı, var olanları devam ettirmek için mi göreve getirdi kendisini? Zaten MHK’nin başkanlığını da Büyükekşi yapıyordu… Dilerim Lale Orta ve ekibi sadece sekretarya görevi yapmış olmazlar!

Diğer taraftan bir hakemlik akademisi kuruluyor ve başına Oğuz Sarvan getirildi. Cüneyt Çakır’ın da eğitim görevinde olduğu biliniyor. Yeni MHK üyeleri arasında İstanbul’dan Süleyman Abay, Sadettin Güler var. Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği başkanlık seçiminde Abdurrahman Arıcı’ya karşı seçimi kaybeden! Bir de Hamza Mısır var. Önceki kuruldan Ahmet İbanoğlu, Aynur Aysun Akar var. Demek ki TFF Başkanı, bu iki ismi çok başarılı görmüş! Ali Kızılet sanırım kurulda hakemliği tanıyan ve bilen bir danışman gibi görev yapacak. İzmir’den Tolga Özkalfa ile Ankara’dan Ali Kunak MHK’nin önemli isimlerindendir. Yeni MHK Başkanı ve üyeleri, hakemlerin kıyım yaşamamasına çok dikkat etmelidir!

Ayrıca MHK Başkanı ve atama komisyonu üyeleri de artık diğer üyelerden fazla para almamalıdır. Umarım Lale Orta bu adaletsizliğe son verir…