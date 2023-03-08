Hakemlere bol kepçe şans!

MHK’nin genç hakemleri yapay zekadan haftanın maçlarına çıkarttırması gayet güzel. Ancak sormak lazım yapay zekaya, zorunlu aradan önce tehir edilen Fenerbahçe maçının hakemi Atilla Karaoğlan’nı o maç oynanmadı diye hemen aradan sonra ilk Fenerbahçe maçına nasıl atadı? Beşiktaş’ın artık kadrolu hakemi olan Volkan Bayarslan’ı yine hemen aradan sonra ilk Beşiktaş maçına nasıl verdi? Kadir Sağlam’ı bu kadar sık Trabzonspor maçına nasıl veriyor yapay zeka!

Anlaşılan yapay zekaya 70 çeşit veriyi önceki MHK kendi kafa yapısına belirleyip yüklemiş, kendilerine benzer bir yapay zeka yaratmışlar. Tüm bunlara rağmen bu hafta maçlarda Allah hakem şansını bol kepçe dağıttı da hakemler belirgin problem yaşamadan maçları tamamlayabildiler.

Alanyaspor-Başakşehir maçında Zorbay Küçük hata yapmaktan korkup aceleyle kırmızı kartı çıkartınca Başakşehir’in golünü hiç etti. Zorbay hemen her maçta bu tür pozisyonlarda maalesef sınıfta kalıyor. Karagümrük-Sivasspor müsabakasında Ümit Öztürk iyiydi. 4 büyükler haricindeki maçları başarabiliyor Öztürk. Trabzonspor-Ümraniyespor buluşmasında ise Kadir Sağlam iyi maç yönetti. Dilerim bu güzel hakemi bozmaz MHK!

Kayseri-Fenerbahçe randevusunda Allah hakem şansı verdi de sıkıntılı pozisyon olmadan maç bitti. Karaoğlan da çomaklamadı maçı. Beşiktaş-Ankaragücü maçında Volkan Bayarslan, avantajları iyi oynattı ama sanırım koşmaktan değil, oyuncuların önünü kesmekten yoruldu.

Kasımpaşa-Antalyaspor buluşmasındaki hakem Cihan Doğan yakışıklı çocuk, saçları da çok havalı! Ancak iyi hakem olacaksa sahada çok daha sakin olmalı… Konyaspor-Giresunspor maçındaki hakem Erkan Özdamar maalesef titrek ve konsantre olamıyor.