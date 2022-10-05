Hakemler ve ağababalar!

Futbol kamuoyunda çok konuşuluyor, hakemler ve onların eski hakem babaları… Babaları hakemlikle ilişkili olanların hepsinde olmasa da oğullarına torpil yaptığı, iteklettiği de doğrudur. Bazılarının ise hem babaları hem oğulları bu tür yaklaşımlara girmezler. Ayrıca hakemlikte gerçek babası olmayanların bir kısmının yükselmesinde aslında çoğunlukla bir ‘ağababa’nın parmağı vardır! Klasmanları çabucak çıkanların, küme düşmesine rağmen bir yılda iki, üç klasman atlayanların, iyi maçlar alanların çoğunun arkasında onları itekleyen, torpilleyen birileri ya da birisi vardır. Lafın kısası hakemlikte ‘ağababa’sız bir yere gelmek pek kolay değildir…

Beşiktaş-Fenerbahçe maçında Volkan Bayarslan ilk yarıda maçı elinden kaçırdı. İkinci yarıda oyuncular iyi niyetliydiler ve hakemlik bir pozisyon da olmadı. Akıllarda kalan soru ‘Hakemlik yetisi vasat olan Bayarslan’nın hakemlikteki ağababası kim?’ oldu…

Kayseri-Trabzon müsabakasında Ümit Öztürk, geçmişteki vukuatları ve Fatih Terim ile ailecek fotoğraflar çektirmesi nedenleriyle FİFA kokartının sökülmesine rağmen iyi maçlara çıktığına göre sanırım onun da var bir ağababası!

Adana Demirspor-Galatasaray maçında Halil Umut Meler’in kötü performansı vardı. Sivasspor-Hatayspor buluşmasında Erkan Özdamar’ın yönetimi iyi değildi. Ağababasının iteklemesiyle hakemlik yaptığı konuşulan Özdamar kariyerine son vermeli…

Kasımpaşa- Gaziantep FK randevusundaki hakem Zorbay Küçük’e birileri sanki zorla hakemlik yaptırıyor gibi. İngilizce bilmeyen Küçük’e FIFA kokartı taktılar. UEFA’ya gitti orada İngilizce sınavını beceremedi, koşu testlerini de geçemedi. Neden bu çocuk üzerinde bu kadar ısrar ediliyor anlamak mümkün değil. Tek soru kalıyor bu çocuğun da ağababası kimdir hakemlikte?

Haftanın diğer maçlarında ise Arda Kardeşler, Mustafa Kürşad Filiz, Tugay Kaan Numanoğlu, Ali Şanslan başarılı yönetimler gösterdiler.