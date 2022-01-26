Hakemler VAR’ı çözdü

Hakemler madem ki, ‘herkes ekrana bakıp, tekrar tekrar oynatıp, ahkam kesip hakkımızda konuşacaklar! O halde biz de ekrana bakıp kesin ve rahat karar veririm’ düşüncesindeler sanırım. Haksız da sayılmazlar. Hakemler penaltı pozisyonlarını kesin görseler bile uyanık davranıp düdük çalmıyorlar. Bekliyorlar, varsa bir şey VAR zaten ikaz eder düşüncesindeler. Maçı VAR ile birlikte yönettiklerine göre, ekrana bakınca hakemliklerine not gibi bir zarar da gelmediğine göre, haklılar galiba!

Haftanın hakemlerine gelince….

Galatasaray-Trabzonspor mücadelesinde Atilla Karaoğlan süper bir yönetim gösterdi. Dilerim ileriki haftalardaki maçlarda hakemliğini bozdurmazlar!

Malatyaspor-Beşiktaş maçında Zorbay Küçük’ü tutuk gördüm. FIFA kokartı erken takılmış, ağırlığı altında eziliyor sanırım. Maçta da kararları dengesizdi. Aslında o penaltıyı VAR’sız kendisi verebilmeliydi.

Sivasspor-Fenerbahçe müsabakasında Alper Ulusoy’un verdiği, vermediği kararlar evlere şenlikti. Tebrik ediyorum MHK’yı! Hemen hemen her hafta yaptığı hatalara rağmen Ulusoy’a maç vermeye devam ettikleri için!

Altay-Konyaspor buluşmasında Abdülkadir Bitigen bir an önce mental olarak da sahalara dönmeli. Kendine güvenini sağlamalı. Harcanmayacak bir hakem olduğunu göstermeli. Bitigen, verdiği penaltıyı tarafsız gözle tekrar tekrar seyretmeli bence.

Diğer maçlarda ise özellikle genç hakemler Mert Güzenge ve Yasin Kol çok başarılıydı. Barış Saka, Suat Arslanboğa, Halil Umut Meler, Arda Kardeşler de yönettikleri maçlarda iyi iş çıkardılar.