Futbolun temel felsefesi goldür. Fenerbahçe, seyircisinin muhteşem desteği ile maça başladı ancak Galatasaray’ın golden önce savunmayı düşünmesi, sarı-lacivertli ekibin işini kolaylaştırdı.

Fenerbahçeli oyuncular rakibine göre daha çok koştu, daha fazla pres yaptı. İnatla organize ataklar geliştirmeye çalıştı. Galatasaray, Fenerbahçe’nin ataklarını püskürtmeye çalışsa da dönen toplar hep sarı-lacivertli oyuncularda kaldı.

Fenerbahçe ilk yarıda sürekli sağ kanattan ataklar geliştirdi. Osayi’yi defans arkasına kaçırıp onun yaptığı ortalarla gol aradı, 26. dakikada da Zajc ile 1-0 öne geçti.

Dikkat ediyorum da Zajc, hep benzer golleri atıyor. Koşacağı yeri biliyor. Adeta, bir 8 numaranın nasıl oynaması gerektiğinin dersini veriyor.

Sarı-lacivertlilerin savunma zafiyeti her maçta yaşanıyor. Galatasaray’ın bir iki tehlikeli atağını Altay önledi. Serdar Aziz, zaman zaman Gomis’e karşı zorlandı.

Fenerbahçe, ikinci yarıda oyundan düştü ancak Galatasaray bunu kullanamadı. Serdar Dursun’un farkı 2’ye çıkaran golü Kanarya’yı rahatlattı.

İsmail Hoca, takımı derbiye iyi hazırlamış. Hak eden kazandı.