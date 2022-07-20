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Hafriyat kamyonuyla çarpışan TIR’ın şoförü öldü

Başakşehir’de hafriyat kamyonuna çarpan TIR’ın şoförü olay yerinde hayatını kaybetti.

Kuzey Marmara Otoyolu Fenertepe mevkiinde saat 11.50’de TIR şoförü, önünde giden hafriyat kamyonuna çarptı. Çarpmanın etkisiyle TIR’ın kabini koptu. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. TIR’ın kabininde sıkışan şoför itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı.

Sağlık ekipleri ilk müdahalesinde TIR şoförünün  hayatını kaybettiğini belirledi. (DHA)

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