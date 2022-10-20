Hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 3’ü ağır, 8 yaralı
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Hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 3’ü ağır, 8 yaralı

Van’ın Erciş ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 3’ü ağır, 8 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Van- Ağrı kara yolu Yıldırım Kavşağı’nda meydana geldi. Erciş yönüne giden 53 DD 230 plakalı otomobil ile 07 FA 267 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan 1’i çocuk, 8 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen ambulanslarla yaralılar Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tedaviye alınan yaralılardan 3’ünün durumunun ağır olduğu bildirildi. (DHA)

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