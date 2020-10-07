Hafif ticari araca çarpan yolcu minibüsü devrildi: 3 yaralı

Mersin’de kavşaktan dönerken karşı yoldan gelen hafif ticari araca çarpan yolcu minibüsü yan yattı. Kazada 3 yolcu yaralandı.

Kaza, merkez Akdeniz ilçesi Adnan Menderes Bulvarı üzerindeki balıkçı barınağı önünde meydana geldi. Şoförünün ismi açıklanmayan 33 M 0826 plakalı yolcu minibüsü, kavşakta dönerken karşı yönden gelen sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 AT 4576 plakalı hafif ticari araca çarparak yan yattı. Kazanın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 3 yolcu ambulanslarla hastaneye götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.