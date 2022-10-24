Hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü

Balıkesir’in Edremit ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre Çanakkale-İzmir kara yolunun Güre Mahallesi SSK Kampı mevkisinde Nazmi Ceylan’ın kullandığı 34 ZE 3937 plakalı otomobil, bağlantı yolundan ana yola çıktığı esnada N.K. idaresindeki 10 RR 101 plakalı hafifi ticari araçla çarpıştı.

Diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri otomobil sürücüsünün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı N.K. ise ambulans ile Edremit Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. (AA)