Hadise, müstakbel kayınvalidesiyle bir araya geldi

Sevgilisi Mehmet Dinçerler’den aldığı evlilik teklifini kabul eden Hadise, müstakbel kayınvalidesi ile bir araya geldi. Dinçerler’in kız kardeşinin düğününe katılan Hadise’nin keyifli halleri dikkatlerden kaçmadı.

İş insanı Mehmet Dinçerler ile aşk yaşayan popçu Hadise, önceki gün evlilik teklifi aldı.

Teklife “Evet” cevabını veren Hadise, bugün de sevgilisinin kardeşinin gerçekleşecek olan düğünü öncesi, müstakbel kayınvalidesi ile bir araya geldi.

Gelinin davul-zurna eşliğinden evden çıkışına katılan popçunun çalan müziğe eşlik ettiği anlar kameralara yansıdı.

3 MİLYON LİRA

Hadise, evlilik teklifi aldığını Instagram hesabından yayınladığı bir video ile duyurdu. 36 yaşındaki popçunun videosunda gösterdiği tektaşının 3 milyon lira olduğu öğrenildi.