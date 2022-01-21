Hadise ile Mehmet Dinçerler evleniyor

Hadise, sevgilisi Mehmet Dinçerler’den dün akşam evlilik teklifi aldı. ‘Evet’ yanıtını veren popçu, Dinçerler’e sarılıp yüzüğünü gösterdiği videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.

Geçen haziran ayında oyuncu Kaan Yıldırım’la ilişkisine nokta koyan popçu Hadise, iş insanı Mehmet Dinçerler ile aşk yaşamaya başlamıştı.

EVLİLİK TEKLİFİNİ KABUL ETTİ

Hadise ile Mehmet Dinçerler, evlilik için ilk adımı attı. İş insanı, popçu sevgilisine evlilik teklifi yaptı.

O anları Instagram hesabından duyuran Hadise, tektaşını gösterdiği videoya, “Bölümümüz şimdi başlıyor” diye yazdı.

Hadise’nin tektaşının 3 milyon lira olduğu öğrenildi.

“ÇOCUK SAHİBİ OLMAK İSTERİZ”

Hadise verdiği bir konserinde anne olma istediğini dile getirerek, “Dansçı arkadaşlarımın ikisi baba oldu. Ben henüz evlenemedim, inşallah onları yakalayacağım. Allah izin verirse, biz de bir çocuk sahibi olmayı çok isteriz” ifadelerini kullanmıştı