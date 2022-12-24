Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri’ni kazananlar arasında…

Hayrettin Karaman…

Ve…

Ajda Pekkan da varmış…

Cumhurbaşkanı’nın.

“Gereğini yerine getir” talimatıyla operasyonel gazetecilik yapan biri…

Pekkan ile Karaman’ın aynı ödül töreninde buluşmasını:

“İktidarın büyük başarısı, Türkiye’nin güzelliği” olarak tanımlıyor…

★

Tam bir:

Kara mizah…

Neden mi?..

Çünkü tören:

Kültür ve sanat adına…

★

Meselâ:

Ajda Hanım “sanatçı” değil…

Zira…

Bir tek eseri (Bestesi) yok…

Ama…

Çok iyi bir şarkıcı…

★

Hayrettin Karaman’a gelince…

Yahu adam…

Bırakın sanat ve kültürle ilişkisini…

“Sanatın içine tüküren” zihniyetin önde gelen:

İmamlarından biri…

★

Bu ikisinin ortak yönü ise…

Olsa olsa…

Erdoğan’ın siyasi gücünden…

Ve bir de…

Örtülü ödenekten nemalanma:

İhtimali olabilir (İhtimalden söz ediyorum efendiler, hemen savcılığa koşmayın…).

★

Yani canlarım:

Bir medya yöneticisi…

Bir televizyoncu…

Ve…

Bir yazar düşünün ki:

★

Sanatın içine tüküren bir İmam’ın…

Seküler bir şarkıcıyla aynı ödül töreninde buluşmasını…

“Şeref duyulacak” bir şeymiş gibi anlatıyor…

★

Bu operasyonel gazeteci türü…

Gazeteciliğin cılkını çıkardı…

O kadar ki…

Kadın eli tutmanın:

“Cehennemlik bir günah” olduğuna inanan…

“Sanatın içine tüküren” bir İmam’a bile…

Yağcılık yapmaktan:

Utanmıyor…

★

Hadi oradan maskara…

Hadi…

Hadi…

Baykal’ın kızı

2001-2009 tarihleri arasında ABD Başkanı (Cumhuriyetçi) George W. Bush’un yardımcılığını yapan Dick Cheney’in kızı Liz Cheney…

Kongre’de alınan bu karar sonrası şu açıklamayı yaptı:

“O gün o şekilde davranan hiç kimse bir daha ulusumuzun herhangi bir makamında görev alamaz’

★

“O gün” dediği:

6 Ocak 2021 idi…

*

O gün ne olmuştu?…

Trump taraftarları:

ABD demokrasisinin mabedi olan:

Kongre binasını basmışlardı…

★

Dick Cheney’in kızının demokrasiye bağlılığını gösteren bu açıklamasını okurken…

Deniz Baykal’ın kızı geldi aklıma nedense…

★

Keşke birazcık da olsa…

Liz Cheney kadar:

Olabilseydi…

Vay emperyalist vay

ABD Kongresi…

6 Ocak 2021’de ABD Kongre Binasını basanların…

Trump’la ilişkilerini araştıran Komite’nin verdiği raporu görüştü…

Ve…

★

Trump’ın yargılanması için:

Adalet Bakanlığına yazı gönderilmesine:

Karar verdi…

★

Hem de…

Karar:

Oy birliğiyle alındı…

★

Yani…

Cumhuriyetçi vekiller ve senatörler de…

Demokratlarla birlikte:

Trump’ın yargılanması yönünde:

Oy kullandılar…

★

Kimilerinin:

“Emperyalist, hukuk tanımaz” diye suçladıkları ABD:

İşte bu ABD…

★

Az gelişmiş ülkelerde ise…

Trump benzeri devlet başkanları…

Suçüstü yakalandıklarında bile:

Kendi milletvekillerinin…

Ve…

Vicdanlarını satın aldıkları:

Savcı…

Ve…

Yargıçların koruma kalkanı arkasında…

Suç işlemeye:

Devam ederler…

Sizin de mideniz bulanıyor mu?

17/25 delil dosyalarında Erdoğan’dan:

“Dönemin başbakanı” diye söz edilmesi…

Bakanlara suçüstü yapan polis ve savcıların tutuklu yargılanmalarında:

“Suç delili” olarak kabul edilmişti…

★

Google ise…

Halen İBB Başkanlığı görevini yapan İmamoğlu için:

“Eski Başkan” sıfatını kullanmış…

★

O günlerde Erdoğan için:

“Dönemin Başbakanı” sıfatı kullanıldı diye ortalığı ayağa kaldıranlar…

Suçüstü yapan polis ve savcıları tutuklayıp hapse atanlar…

Ve hapis baskısını alkışlayanlar…

Bugün…

Google yanlışlıkla:

“Eski başkan” yazınca…

Google’ı alkışa boğdular…

★

Canlarım…

Bu kafalar…

Sizin de midenizi:

Bulandırıyor mu?..

Bu saatten sonra…

Ey EYT’ye umut bağlamış…

Ama…

Dünkü yazılarımdan birinde de belirttiğim gibi…

Erdoğan’ın:

“Seçim kaybedecek olsam bile ben bu makamda olduğum sürece EYT çıkmaz” deyişini hatırlayarak morali bozulan:

Güzel insanlar!..

★

Enseyi karartmayın…

Erdoğan’ın o gün söylediği:

Orada kalmıştır…

Erdoğan için bugün işine yarayacak olan hangi karardır:

Ona odaklanın…

★

Erdoğan…

Biden’dan önceki ABD Başkanı Trump, “FETÖ’cü” olduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan ABD yurttaşı Rahip Brunson’un…

Derhal tahliye edilmesini istediğinde de şöyle demişti:

“Bu can bu tende olduğu sürece o Papaz (Rahip Brunson) oradan çıkamaz…”.

★

Ertesi gün Trump birkaç tweet atıp da…

1 doları 3.85’ten 7.23’e çıkartınca…

Papaz(!) cezaevinden çıkarıldığı gibi…

Bir de üstüne üstlük…

Özel uçakla:

Amerika’ya gönderildi…

★

Takmayın kafanıza….

EYT çıkacaktır…

Bu affedilemez…

Haber şöyle:

“MHP’li Cüneyt Tosuner, Adolf Hitler’in fotoğrafına Atatürk’ü montaj yaparak çerçeveli bir şekilde Bahçeli’ye hediye etti…”.

★

Bu montajı yapan da…

Bu montajlı fotoğrafı kabul eden…

Atatürk’e hakaret suçu işlemişler…

★

Savcılara duyuruyorum…

17 yıl önce…

Bir canlı yayında:

“Erdoğan ak faşisttir” dediğim için yargılandım…

Ve tazminata mahkûm edildim…

Adalet aramak

KHK’lılar için ağlarken…

Cezaevindeki emekli generaller için:

“Oh olsun” demekle…

★

Hapisteki emekli generaller için ağlayıp…

KHK’lılar …

Ve…

Diğer siyasi mahkûmlar için:

“Oh olsun” demek…

★

Hem aynı vicdansızlıktır…

Hem de:

Totaliter rejimin değirmenine:

Su taşımaktır…

★

Demokratik hukuk devletine saygı duymak…

Yargılananın kim olduğuna bakarak adalet aramak değil…

Eylem ve söylemin suç olup olmadığına bakarak:

Adalet aramaktır…

Kabul ediyor mu?

“Erdoğan her şeyi yapar anayasayı da deler aday da olur” demek:

Çaresizliktir…

Eksikliktir…

“Biz bu anayasayı Erdoğan’dan koruyamayız” acizliğidir…

★

“Erdoğan yargılanacak” haberi için savcılığa suç duyurusunda bulunan Erdoğan…

Bu tür açıklamalar karşısında sessiz kalıyor…

Bu açıklamaları:

“Hakaret” olarak kabul etmiyorsa…

★

Bu da onun…

Despotluğu…

Kabullendiğinin:

Göstergesidir…

Günün çığlığı

Melek Mosso

@MelekMosso

Arkadaşlar benim kafem, otelim, mobilyacım, çikolatacım… (böyle uzayıp gidiyor) YOK!

Soyadımı beğenen adıma dükkan açıyor.

Bu durum benim hoşuma da gitmiyor.

Ulaşıp “soyadınızı çaldık ehehe” diyenler de var.

Çok soran oluyor ondan yazayım dedim.

Bir gün bi dükkanım olursa haberiniz olur…