Hacze gelen avukatı ısırmıştı, cezası belli oldu

Bursa’da koyunlarını hacze gelen avukat Cüneyt Bülent Şeker’i, yanağından ısırarak yaralayan Ömer Konuk’a verilen ceza 1. Ceza Dairesi tarafından artırıldı.

Olay, 2018 yılında Orhaneli ilçesinde meydana geldi. Bursa Barosu avukatlarından Cüneyt Bülent Şeker’in müvekkiline 4 yıldır borcunu ödemediği öne sürülen Konuk ailesine haciz işlemi uygulandı. Avukat Şeker, haciz için jandarma ekipleriyle birlikte ailenin evine gitti. Haciz uygulanan yaklaşık 80 koyunu almak için kamyon geldiği sırada Ömer Konuk ve annesi Sevim Konuk, yetkililere direndi.

Çıkan arbede sırasında Ömer Konuk, Şeker’i yanağından ısırdı. Sevim Konuk ise yetkilileri bıçakla tehdit etti. Isırılma sonucu yanağından bir parça koparılan ve hastaneye kaldırılarak tedaviye alınan avukat Şeker’in şikayeti üzerine anne ile oğlu gözaltına alındı. Jandarma karakolunda ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen anne ve oğlu, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

ANNESİNE DE HAPİS CEZASI VERİLDİ

Ömer Konuk ile annesi Sevim Konuk hakkında Orhaneli Asliye Ceza Mahkemesi’nde ‘kasten yaralama’, ‘yargı görevi yapan kişilere görevini yaptırmamak için direnme’, ‘kamu görevlisine hakaret’ ve ‘mala zarar verme’ suçlarından dava açıldı.

Yargılama sonunda mahkeme heyeti, Ömer Konuk’a ‘kasten yaralama’ ve ‘görevi yaptırmamak için direnme’ suçlarından 2 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Sevim Konuk ise ‘yargı görevi yapan kişilere görevi yaptırmamak için direnme’ suçunu bıçakla işlediği gerekçesiyle 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

KARAR ONANIRSA CEZAEVİNE GİRECEK

Avukat Cüneyt Bülent Şeker’in itirazı üzerine dosya temyize gitti. Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 1’inci Ceza Dairesi’nde yeniden görülen davada mahkeme heyeti, avukatı yüzünde iz bırakacak şekilde ısıran Ömer Konuk’un cezasını artırarak, ‘Kasten adam yaralamak’ suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası verdi.

Anne Sevim Konuk’a verilen ceza ise 2 yıl 6 aya düşürüldü. Karar Yargıtay tarafından onanırsa tutuksuz yargılanan Ömer Konuk cezaevine girecek. (DHA)