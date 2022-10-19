Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi alıyor

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayınlanan ilana göre Hacettepe Üniversitesi’ne öğretim üyesi alınacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Hacettepe Üniversitesi birimlerinde açık bulunan aşağıda anabilim dalları ile unvan ve koşulları belirtilen kadrolara 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

Adaylar, başvurularını, 19 Ekim – 4 Kasım 2022 tarihleri arasında, aşağıdaki açıklamalar doğrultusunda yapmaları gerekmekte olup, Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvurular kadronun ilan edildiği birime, Profesör kadrosuna başvurular ise Rektörlüğümüze (Yazı İşleri Müdürlüğüne) yapılacaktır.

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