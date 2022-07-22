Hacettepe Üniversitesi akademik personel alımı yapacak

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü, Üniversitenin birimlerinde açık bulunan anabilim/anasanat dalları ile unvan ve koşulları belirtilen kadrolara 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddelerine göre 151 öğretim üyesi alacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Adaylar başvurularını 21 Temmuz – 5 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapabilecek. Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvurular kadronun ilan edildiği birime, Profesör ve Doçent kadrolarına başvurular ise Rektörlüğe yapılacak.

Adayların, Hacettepe Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edilmiş ve Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış başvuru koşullarını ve atama kriterlerini sağlamaları gerekmektedir.

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