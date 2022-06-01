Haber:

4 yıl 11 ay hapis cezası Yargıtay tarafından onanan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu infaz işlemleri için İstanbul Adliyesi’ne geldi.

İşlemleri tamamlanan Kaftancıoğlu, Silivri Cezaevi’ne gönderildi.

★

Totaliter rejimlerde…

Öyle savcılar vardır ki:

Savcı değildir…

★

Öyle yargıçlar vardır ki:

Yargıç değildir…

Hatta bunlar:

“Hukukçu” hiç değildir…

Peki bunlar nedir?..

★

Bunlar:

Vicdanlarını satmış:

Kirli cübbelerdir…

Bereket Türkiye:

Totaliter bir ülke değildir...

★

İyi ama…

Kaftancıoğlu’nun paylaştığı tivitler nedeniyle hapse girdiği haberiyle ne alâkası var?..

Hiç alâkası yok…

Haberden haberiniz olsun diye dedim onu…

90.000 LİRA CEZA DAHA…

Canlarım…

Dün telefonuma SMS ile 15 elektronik tebligat daha geldi…

Bir tane örnek paylaşayım sizlerle…

★

Sn.742*****91 VKNli mukellefimiz tarafiniza e-Tebligat gonderilmistir. E-tebligatlariniza https://ivd.gib.gov.tr E-TEBLIGATLARIM menusunden ulasabilirsiniz B002

★

Daha önce bakmıyordum…

Bu kez avukatım baktı…

15 tebligatla toplam 90.000 lira vergi cezası…

2020 yılındaki Youtube gelirlerimin beyan edilmeyen kısmı içinmiş…

★

Daha önce…

2018 ve 2019 yılları için 425.000 lira vergi ceza kestiklerini…

Ve cezaya itiraz ettiğim bilgisini sizlerle paylaşmıştım…

★

Tek duruşma yapıldı…

Vergi Mahkemesi itirazımı:

Esastan değil:

Usulden (itiraz süresini aştığım için) reddetti…

★

Canlarım…

Medya emeklisiyim…

Ticari hiçbir gelirim yok…

Bütün bu baskılar:

Sürekli hapis…

Sürekli tazminat…

Ve…

Sürekli vergi cezalarına muhatap olmamın sebebi:

Erdoğan ve kadrolarına yönelik eleştirilerim…

★

Oysa…

Erdoğan’ı eleştirmesem…

Mutlak biat etsem…

Her şey:

Yoluna girecek…

Ama…

Canımı da alsalar biat yok…

Her şey çok güzel olacak…

TERÖR SEÇİM KAZANDIRIR…

Bakın…

Son günlerde hemen her gün:

Teröre şehit veriyoruz…

★

Yarın seçim olsa…

Milyonlarca fukara…

İktidarın yanında yer alır…

★

Neden?..

Çünkü…

Az gelişmiş ülkelerin…

İnsanî gelişmişliğini gerçekleştirememiş seçmenleri…

Terörün, iktidarların bir oyunu olduğunu çözecek zekâya sahip değildirler…

★

Az gelişmiş ülkelerde…

Terör arttıkça…

İktidardaki partilerin de:

Oyları artar…

★

Ve canlarım…

Sandıklardan bir önceki iktidar çıkınca:

Terör yine biter…

★

Ne zamana kadar?..

Bir dahaki seçim dönemi gelinceye kadar…

Ve…

★

İşte bu…

İki terör süreci arasında kalan zamanda…

Soygun kaldığı yerden:

Devam eder…

★

Peki terör bir daha hortlamaz mı?..

Elbette hortlar…

Ne zaman hortlar?..

Yapılacak seçime:

Az bir zaman kala:

Hortlar…

İKTİDAR MASUM MU?..

Canlarım…

PKK bir terör örgütü müdür?..

Aynen öyledir…

★

Terör belâsının acısını en çok çeken ülke:

Türkiye midir?..

Aynen öyledir…

Ancak…

Şunu da unutmayalım…

★

İktidarlar…

Terör sorununu:

Demokrasi ve hukuk yoluyla çözmek yerine…

Teröristleri öldürerek…

Ama…

Çocuklarımızı da şehit vererek çözmeyi tercih ediyorsa…

O ülkedeki terörden:

Terör gurupları kadar…

İktidarın da sorumluluğu yok mudur?..

SEÇMEN NE YAPSIN (2)?..

Bir ülke düşünün…

Devletin:

Dürüst savcıları…

Temiz ahlâklı yargıçları…

Ve…

Görevini yapan emniyet mensupları:

Aynı ülkenin:

Bakanlarını…

İş adamlarını…

Ve hatta…

Başbakanını:

Suçüstü yakalamışlar…

Ama…

★

Devleti ele geçirmiş olan iktidar:

Hırsızları serbest bırakıp…

Polisleri…

Savcıları…

Ve…

Yargıçları hapse atmışsa…

★

Böyle bir ülkede:

Aklı başında…

Demokratik, laik, sosyal hukuk devletine bağlı seçmen:

Ne yapsın?..

SEÇMEN NE YAPSIN (3)?..

Bir ülke düşünün…

Muhalefet partileri…

Ortalığa saçılmış suçüstü görüntülerine rağmen…

Görevlerini yapan:

Polislerin…

Savcıların…

Ve…

Yargıçların yanında yer almak yerine:

İktidarın yanında yer alsın…

★

Böyle bir ülkede:

Aklı başında…

Demokratik, laik, sosyal hukuk devletine bağlı seçmen:

Ne yapsın?..

SEÇMEN NE YAPSIN (4)?..

Bir ülke düşünün…

İktidar kendi kendine karşı başarısız bir darbe plânlasın…

Ve sonra…

Bu darbeyi…

Ülkesinin ordusundaki çağdaş uygarlıktan yana olan subayları:

Tasfiye etmek için kullansın…

Ve…

★

Bu darbe girişimini:

“Tiyatro” olarak niteleyen muhalefet partileri…

Buna rağmen iktidarın yanında yer alsın…

★

Böyle bir ülkede:

Aklı başında…

Demokratik, laik, sosyal hukuk devletine bağlı seçmen:

Ne yapsın?..

BU BİR OYUNDUR…

Canlarım…

Hiçbir totaliter rejim:

Acılı yürekler olmadan…

Terörü:

Oya tahvil edemez…

★

Yani…

Terör:

Siyasi iktidar…

Terör örgütü…

Silah tacirleri…

Ve…

Uyuşturucu baronları arasında kurgulanan:

Bir oyundur…