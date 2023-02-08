HAARP mi gerçek mi?

9 ülkenin büyükelçiliklerinin kapatılması ile yeni bir döneme girdik.

3 şubat 2023’te “ABD ve AKP, “yıkıcı kaos” mu hazırlıyor?” başlıklı yazımda belirttiğim gibi BOP ve 2023 seçimlerinin seyrini etkileyecek olayların yaşandığını görüyorum.

Tüm bunlar yaşanırken milli mücadelemizin işgale karşı ateşini yakan, “Şanlı” “Gazi” “Kahraman” bölgemiz depremle vuruldu!

Görünürde herkes iktidarın böyle büyüklükte bir depreme hazırlığı olmadığı görüşünü taşıyor.

Herkesin odaklandığı bir başka konu daha var.

ABD’nin; kısa adı HAARP diye geçen bir sistemle, deprem vb. doğa olayları yapabilecek teknolojiye sahip olduğu iddiasıdır.

Kimi bilim adamı saçma kimi bilim adamı da bunun mümkün olduğu iddia etmektedir.

Hoş 20 yıldır Türkiye’de hangi konuda bilimsel bir çalışma yapılmış ki bununla ilgili bir veri elimizde olsun!

BOP gibi dün komplo teorisi denen birçok olayın bugün gerçek olduğu düşünülürse HAARP vb. sistemlerin de mümkün olabileceği bir gerçektir.

Ortada deprem, sel, tsunami, hortum, yağmur gibi doğa olaylarının teoride ya da laboratuar ortamında gerçekleştirildiği de bir diğer bilimsel gerçektir.

Dolayısıyla sorgulamak, araştırmak herkesin görevidir.

Ancak HAARP’in altından ABD bizi düşürmeye çalışıyor, biz yerli ve milliyiz çıkarsa da şaşmayın!

İşte o zaman insanlar da şunu sormaz mı?

Siz Eylül 2022’den beri başta öğretmenler olmak üzere birçok devlet personeline ilkyardım eğitimini neden verdiniz?

Neden depremden hemen önce Ocak 2023’de kamudaki memurlara sefer görev emri tespitini istediniz?

Size depremi biliyor muydunuz diye sormazlar mı?

Biliyordunuz da neden milletimizi uyarmadınız demezler mi?

Biz yerliyiz ve milliyiz, ABD bizi düşürmek istiyor demek için mi sustunuz demezler mi?

Bu millet yüce bir millettir!

Her şeyi görür ve bilir!

Üstelik bir de bölgede deprem ile ilgili yapılan çalışmaları duyururken” Cumhur İttifakı olarak hepimiz sahadayız” derseniz millet ne düşünür?

Neden muhalefeti kriz toplantılarına çağırmadınız?

Oysaki Millet İttifakı’nın partileri ve belediyeleri de bölgede afet çalışmalarına katılmaktadır..

Size seçime mi çalışıyorsunuz demezler mi?