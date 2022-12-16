H.K.G.’ye verilen yaş tespit raporu ortaya çıktı

6 yaşındaki çocuğun evlendirilmesiyle ilgili davada, 2012 yılında Haydarpaşa Numune Hastanesi’nde H.K.G. yerine büyük yaşta bir kişi teste sokularak alınan, kemik yaşı tespiti raporu ortaya çıktı. Raporda doğum tarihi 8 Mart 1998 olarak belirtilen H.K.G.’nin, o tarihte 14 yaşında olmasına rağmen, ruhen ve bedenen 21 yaş ile uyumlu olduğu değerlendirmesi yapıldı. Rapor oy birliğiyle verildi.

Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in 6 yaşında kızı H.K.G.’yi 29 yaşındaki Kadir İstekli ile dini nikahla evlendirdiği iddialarına ilişkin iddianame geçtiğimiz günlerde kabul edildi. İddianamede Kadir İstekli hakkında 30 yıldan az olmamak, baba Yusuf Ziya Gümüşel ve anne Fatıma Gümüşel hakkında da 18 yıldan az olmamak kaydıyla hapis cezası istendi. H.K.G. ve Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı tarafından tutuksuz sanıklar Kadir İstekli ve Yusuf Ziya Gümüşel hakkında tutuklama talep edildi. İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi sanıklar Kadir İstekli ve Yusuf Ziya Gümüşel hakkında üzerlerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, atılı suçun katalog suçlardan olması, bilirkişi raporu, bu suç için yasada öngörülen alt ve üst sınırları, bu nedenle oluşan kaçma şüphesi ve mevcut delil durumu nedeniyle ayrı ayrı tutuklanmalarına yönelik haklarında yakalama emri çıkarılmasına karar verdi. Daha sonra 2 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayına sevk edilen Yusuf Ziya Gümüşel ve Kadir İstekli tutuklandı.

17 Ağustos 2012 tarihinde H.K.G. adet düzensizliği şikayetiyle hastaneye gitmiş, muayene eden dokton yaşının küçük olması nedeniyle durumu polis ekiplerine bildirmişti. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, H.K.G.’dan yaş tespiti raporu istenmişti. Baba Yusuf Ziya Gümüşel’in başkanı olduğu vakıfta çalışan Mehmet Emin M. ile birlikte Haydarpaşa Numune Hastanesi’ne giden H.K.G., burada röntgen filmi çekilmesi için beklediği sırada, yerine başka birisinin girdiği, kendisine herhangi bir işlem yapılmadığını söylemişti. Şüphelilerin hastanede kendi aralarındaki konuşmaya H.K.G’nin de şahit olduğu, başka birinin kemik testine sokulduğundan bu şekilde haberdar olduğu iddianamede anlatılmıştı. H.K.G. yerine 18 yaşında bir kişinin teste girmesi gerekirken, daha büyük birinin teste sokulması nedeniyle şüpheli Kadir İstekli’nin Mehmet Emin M.’ye kızdığı, “Kızın yaşının 18 olması yeterliydi, neden daha büyük birini soktunuz. Ama savcı iyi yedi” sözleri de iddianamede aktarılmıştı.

OY BİRLİĞİ İLE RAPOR VERİLDİ

Dava dosyasına giren 2012 tarihli yaş tespiti raporu ortaya çıktı. Raporda H.K.G.’nin doğum tarihi 8 Mart 1998 olarak belirtiliyor. Rapor tarihinde 14 yaşında olduğu görülen H.K.G.’ye ruhen ve bedenen 21 yaş ile uyumlu olduğu değerlendirmesi yapılıyor. Oy birliğiyle verilen raporda, iç hastalıkları sağlam, nöroloji 21 yaşında, psikiyatri 21 yaş ile uyumlu ruhsal gelişim, kadın doğum sekonder seks karakterleri ve dış genitalya erikin tiptedir tespitleri yer aldığı görülüyor. (DHA)