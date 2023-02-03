Güzel futbola yazık etti

Fenerbahçe ile Adana Demirspor, birbirlerini belli ki ciddiye almışlar. Mücadele gücü yüksek, kora kor oynan bir maç oldu. Hakem Ali Palabıyık faulleri kaçırdı. O takıma vermeyince faulü ötekine de vermedi. Hakemde ödeştirme düşüncesi hakim gibiydi. Palabıyık’ın faullerdeki zafiyetini çözen futbolcular olabildiğince sert oynadılar.

İrfan Can’nın açık olan eline çarpan top çok yakından ve hiç beklenmeyen o topu Palabıyık görmüş müydü bilinmez ama VAR’ın çağrısı penaltıyı yanında getirdi. Fenerbahçe’nin iptal edilen golünde de VAR devredeydi. Gol atağının olduğu ilk pozisyonda havadan aşağıya inerken normal doğal durumda bulunan ele çarpan topu Palabıyık çok yakındı pozisyona, yine görmüş de oynatmış mıydı bilinmez ama VAR’ın ikazıyla golü iptal etti .

Sanki Palabıyık değil de VAR’daki Koray Gencerler maçın hakemiydi. Adana DS ceza alanı içinde Fenerbahçeli oyuncuların itilip kalkılmasını, Batsuhayi’nin künde yemesini, Ferdi’nin kendi ceza alanında Belhanda’ya hareketini VAR çağırmadığı için mi Palabıyık çalamadı? O kadar pozisyon var ki, say say bitmez.

Ne yazık ki, son yılların en iyi maçında futbolu değil, yine hakemleri konuşuyoruz. Sahada mücadele eden futbolcuların alın terine yazık…