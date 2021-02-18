Güven Usta Çizgi Bandı tasarım ve animasyon hizmeti alınacak

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 25 Adet Çizgi Bandı Tasarımı ve 25 Adet Çizgi Bant Animasyonu hizmeti alacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile 25 Adet Çizgi Bandı Tasarımı ve 25 Adet Çizgi Bant Animasyonu hizmeti alacak.

İhale 5 Mart 2021 günü ve saat 10:30’da Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü’nde yapılacak.

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