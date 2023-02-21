Gürpınar Belediyesi fırın kiraya veriyor
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Gürpınar Belediyesi fırın kiraya veriyor

Mülkiyeti Gürpınar Belediyesi’ne ait ekmek fırını kiraya verilecek.

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Gürpınar Belediyesi’ne ait Cumhuriyet Mahallesi 362 ada 6 nolu parselde kayıtlı bulunan taşınmaz üzerinde Cumhuriyet Mahallesinde İşgem Binası Dükkan no:1-2 adresindeki Belediye Ekmek Fırını (dükkan+ Fırın müştemilatıyla beraber) 5 yıllığına 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi hükmü uyarınca Açık Teklif Alma Usulü ile 06.03.2023 Cuma günü aşağıda belirtilen saatlerde Belediye Toplantı Odasında toplanacak encümen huzurunda kiraya verilecektir.

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