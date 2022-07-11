Gürcistan’daki deprem Ardahan’da hissedildi
Haberler Dünya

Gürcistan’daki deprem Ardahan’da hissedildi

Gürcistan’da, Richter ölçeğine göre 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü Ninotsminda kenti olan deprem, Ardahan ve  ilçelerinde de hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı Deprem Dairesi’nin verilerine göre, saat 06.36’da, merkez üssü Gürcistan’ı Ninotsminda kenti olan deprem meydana geldi. Richter ölçeğine göre 4.5 büyüklüğünde ve Türkiye sınırına yakin bölgede olan deprem,  Ardahan ve ilçelerinde de hissedildi.

İlk bilgilere göre can kaybı ve yaralanmanın olmadığı depremin ardından aynı bölgede saat 06.44’te 1.6 büyüklüğünde yeni bir deprem meydana geldi. (DHA)

Dünya
Bunlarda ilginizi çekebilir
Çin’in Qinghai eyaletinde kum fırtınası

Çin’in Qinghai eyaletinde kum fırtınası

Sri Lanka’nın yeni Devlet Başkanı Wickremesinghe yemin etti

Sri Lanka’nın yeni Devlet Başkanı Wickremesinghe yemin etti

Tayland’da sürat teknesinde yangın: 20 yaralı

Tayland’da sürat teknesinde yangın: 20 yaralı

Gürcistan’daki deprem Ardahan’da hissedildi
Dünya