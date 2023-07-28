Günümüzde güvenli ilişki kurmak giderek zorlaşıyor

İlişki kuramamanın sizi umutsuzluğa ve depresif düşüncelere sürüklemesine izin vermeyin. ‘Mutlaka evlenmeliyim’ düşüncesiyle panik halinde verilecek kararlar pişmanlık yaratabilir.

Bu korkularımdan nasıl kurtulurum?

SORU:

Yaşım neredeyse 35 oldu ama hala ciddi bir ilişkim ve cinsel deneyimim yok. Bundan dolayı çok mutsuzum. Bana ne önerirsiniz? S.M. /Erzincan

Günümüzde her ne kadar internet ve sosyal medya aracılığıyla karşı cinsle tanışmak kolaylaşsa da kalıcı ve güvenli ilişkiler kurmak gittikçe zorlaşıyor. Bunun üstüne bir de sosyal ilişkilerin azalması eklenince her şey daha da güç olmaya, yalnızlık ve gelecek korkuları artmaya başladı. Buna rağmen toplumun evlenip çocuk sahibi olma baskısı devam ediyor. Yakın ilişki kuramamanın sizi umutsuzluğa ve depresif düşüncelere sürüklediği görülüyor. Bununla birlikte mutlaka evlenmeliyim düşüncesiyle panik halinde verilecek kararlarda sonradan pişmanlık yaratacak sonuçlara neden olabilir. Ülkemizde de uzayan eğitim sürece, ekonomik bağımsızlığın olmaması gibi nedenlerle evlilik yaşı uzamış neredeyse 30’lu yaşlara kadar çıkmıştır. Bu nedenle acele etmemenizi öneririm. Bizim ülkemizde hala birçok evlilik eş dost aracılığıyla oluyor, çevrenizdeki insanlara uygun biri olduğunda evlenmek istediğinizi söyleyerek yeni insanlarla tanışmanıza aracı olmalarını sağlayabilirsiniz.