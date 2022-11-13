Güngören’de mağazadan sırayla hırsızlık 

Güngören’de mağazaya müşteri gibi gelen iki şüpheli, telefon aksesuarları ve tıraş makinesi çaldı. Güvenlik kamera kayıtlarına giren görüntülerde, şüphelilerden birinin telefon aksesuarlarını giysilerinin içine saklayıp mağazadan çıktığı görülüyor. Diğerinin ise bir süre oyalandıktan sonra, tıraş makinesini elinde gizleyerek mağazadan ayrıldığı kameraya yansıyor.

Olay, 9 Kasım Çarşamba günü saat 14.00 sıralarında Sanayi Mahallesi’nde telefon aksesuarları satan mağazada yaşandı. Mağazaya müşteri gibi gelen iki şüpheli, bir süre oyalandı. Şüphelilerden biri aksesuar bölümüne geçerek, powerbank çaldı. Şüpheli giysilerinin altına gizlediği cihazla, mağazadan ayrıldı. Diğer şüpheli ise bir tıraş makinesini elinde gizleyerek, mağaza çalışanlarının dikkatini çekmeden dışarı çıktı.

Mağaza sahibi Mustafa Kılıç, hırsızların yoğunluktan faydalandıklarını söyleyerek, “Powerbank alıyor, köşeye gidip önce saklamak için kıyafetinin içine saklıyor. Sonra da kaçıyor. İkinci şüpheli ise, yine yoğunluktan faydalanıp, tıraş makinesini alıp gidiyor. İki şüpheli de birlikte içeri giriyor. Birbirlerine bakıp, konuşarak dikkat çekmemeye çalışıyorlar, profesyonel oldukları belli. Sayım yapılırken fark edildi. Kamera kayıtlarına baktık ve hırsızlık yapıldığını gördük. Şikayetçi olduk, incelemenin sonuçlanmasını bekliyoruz” dedi.

Mağazanın güvenlik kamera kayıtlarındaki görüntülerde, iki şüphelinin bir süre oyalandıktan sonra, ürünleri alıp dışarı çıkıp gittikleri görülüyor. (DHA)