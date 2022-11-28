Güngören’de kaçak sigara ve nargile operasyonu

İstanbul Güngören’deki bir iş yeri ve depoya düzenlenen operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 300 bin TL olan 210 kilo kaçak nargile tütünü ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nden bugün yapılan açıklamaya göre; İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçak tütün ürünlerine yönelik yapılan çalışmada, Güngören’de belirlenen bir iş yeri ve depoya eş zamanlı operasyon düzenlendi.

300 BİN TL DEĞERİNDE KAÇAK TÜTÜN ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alınırken piyasa değeri yaklaşık 300 bin TL olan 5 bin 800 adet kaçak sigara, 40 bin boş makaron, 210 kilo kaçak nargile tütünü ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 kişi hakkında ‘5607 sayılı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Kanunu’na muhalefet’ suçundan adli işlem yapıldı. (ANKA)