Güneş’in istediği oldu ama…

Beşiktaş’ın oyun coşkusu ilk kez arzulanan seviyeye yakındı. Mızmızlanan, tembellik yapan futbolcu yoktu. Sahaya Aboubakar, Cenk ve Muleka ile üç santrfor çıkan, arkalarına Dele Alli’yi yerleştiren, Gedson ile sürekli rakibi bozmaya çalışan ve Salih’i pas istasyonu olarak kullanan Şenol Güneş, Beşiktaş’a iki şampiyonluk kazandırdığı dönemden esintiler izletti.

Hem maçın izlenebilirliği hem de oyun gücü açısından bu denklem tuttu. Ama kalıcı bir durum mu haftaya belli olacak. Çünkü Alanyaspor’un, daha doğrusu teknik direktörleri Farioli’nin rakipleri iyi gösterme gibi bir özelliği var. Geriden pasla çıkma ezberinden vaz geçmiyor. Futbolcu kalitesi de bu tarza yetmeyince sürekli sakarlıklar birbirini kovalıyor. Gollerde savunma-kaleci gafları vardı.

Şenol Güneş’i, atak futbolu seven bir teknik adam olarak biliyoruz. Bir de gençlerin istediği seviyeye gelene kadar bekletmesinden… ‘Gençleri oynatmıyor’ önyargısına girmeden söylüyorum ki son yarım saat için Necip’in yerine genç Berkay Vardar’ı tercih etmesi gerekirdi. Valerien Ismael’in güvendiği dönem sınıfı geçen Berkay’ın fark üçe çıkmışken oynamamasını yadırgadım.