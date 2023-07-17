Gün ağarınca müdahale hızlandı! 373 ev boşaltıldı, 5 ev yandı

Mersin’in Gülnar ilçesinde dün çıkan orman yangını ikinci gününde devam ediyor. Gece görüşlü helikopterlerle yapılan müdahaleye, günün aydınlanmasıyla uçak ve diğer helikopterler de katıldı.

Dün, saat 18.00 sıralarında ilçeye bağlı Kavakoluğu Mahallesi’nde çıkan orman yangını, rüzgarın da etkisiyle hızla büyüdü. Yerleşim yerlerini tehdit eden yangın nedeniyle bölgedeki 25 konut tedbir amaçlı boşaltılırken, 5 ev de yandı. Rüzgar ve düşük nem nedeniyle etki alanı büyüyen yangına gece görüşlü helikopterlerle sabahın ilk ışıklarına kadar müdahale edildi. Günün aydınlanmasıyla havadan müdahaleye uçak ve diğer helikopterler de katıldı. Karadan ve havadan söndürme çalışmaları devam ederken, bölge halkının da ekiplerle destek verdiği öğrenildi.

4 MAHALLEDE 373 EV BOŞALTILDI

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Gülnar ilçesindeki orman yangını nedeniyle 51 hane ve 78 nüfustan oluşan Kavakoluğu Mahallesi, 85 hane ve 172 nüfustan oluşan Korucuk Mahallesi, 160 hane ve 278 nüfustan oluşan Çavuşlar Mahallesi ile 77 hane ve 109 nüfustan oluşan Tepe Mahallesi’nin jandarma ekipleri tarafindan tedbiren tahliye edildiğini, vatandaşlara Gülnar Anadolu Lisesi’nin pansiyonunu tahsis ettiklerini açıkladı. Twitter hesabından paylaşımda bulunan Vali Pehlivan, “Hava kararana kadar 10 helikopterin, hava karardiktan sonra gece görüşlü 3 helikopterin de söndürme çalışmalarına katıldığı, halihazırda devam etmekte olan yangına arazöz, itfaiye aracı, su tankeri ve TOMA’lardan oluşan 78 yangin söndürme aracı, 66 iş makinesi, 539 personel müdahale etmektedir” ifadesine yer verdi.

(DHA)