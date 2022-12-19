Gümüşhane Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alıyor

Gümüşhane Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayınlanan ilana göre Gümüşhane Üniversitesi’ne Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alınacak.

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Gümüşhane Üniversitesi aşağıda belirtilen birimlerine; Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi hükümleri uyarınca personel alınacaktır.

Son Başvuru Tarihi : 02/01/2023

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