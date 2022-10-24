Gümüşhane Üniversitesi 11 Öğretim Üyesi alacak

Gümüşhane Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayınlanan ilana göre Gümüşhane Üniversitesi ’ne öğretim üyesi alınacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Gümüşhane Üniversitesi aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Kanunun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.

Başvurular Resmi Gazete’de ilan edildiği tarihten itibaren 15 gün süre içerisinde Doktor Öğretim Üyesi kadroları için ilgili birime, Profesör ve Doçent kadroları için Personel Dairesi Başkanlığı’na yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurularda postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

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