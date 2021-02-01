Gümüş 2013’ten bu yana ilk kez ons başına 30 doları aştı

ABD’de Wall Street Borsası’nda, amatörler ve Wall Street profesyonelleri arasındaki, GameStop diye adlandırılan ticaret savaşının etkisiyle, yatırımcıların değerli metallere yönelmesinin odak noktasını oluşturan gümüşün fiyatı, 2013 yılından bu yana ilk kez 30 doları aştı.

Analistlere göre, ABD, Avrupa, Asya ve hatta Avustralya borsalarında geçen hafta, hedge fonların gerileyeceği şeklinde pozisyon aldığı şirketleri yükselten ve fonların milyarlarca dolar zarar etmesine neden olan küçük yatırımcılar hedeflerine “gümüşü” aldı.

Gelişmenin, “büyük olasılıkla” fonların mali sıkıntı dolayısıyla hisse senedi piyasalarında satım yapması ihtiyacını sınırlayacağına dikkat çeken ekonomistlere göre, küçük yatırımcılar ile hedge fonlar arasındaki mücadele her ne kadar ilgi çekici olsa da, ABD ve Avrupa ekonomilerindeki ivme kaybına kıyasla piyasalarda yönlendirici etkisi sınırlı kaldı.

Gümüş fiyatları spot piyasa yüzde 11.7 gibi yüksek oranda sıçramayla ons başına 30.06 dolara yükseldi. Gümüş aynı zamanda, euro bazında da yüzde 10.23 artışla 24.3808 euro ile, geçen Ağustos ayından bu yana en yüksek düzeye yükseldi.

Gümüşün fiyatı İsviçre Frangı bazında yüzde 10.13 artışla 26.4081 franga, sterlin bazında da yüzde 9.61 artışla 21.5256 sterline yükseldi. (DHA)