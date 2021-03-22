Gül’ün Cumhurbaşkanlığı adaylığının gidip geldiği 48 saatin kronolojisi

Saadet Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu önceki gün durup dururken “Gül’ü Cumhurbaşkanı adayı olarak teklif ettiğimde Kılıçdaroğlu hemen kabul etti” deyiverdi.

Giderek Cumhur İttifakı’na yelken kıran Saadet’ten CHP’ye son bir salvo mu?

Yoksa İstanbul Sözleşmesi’ni kaldıran Ak Parti’ye bir selam mıydı bilmiyorum.

Ama 3 sene önceki konuyu bugün gündeme taşımasını ilginç buldum.

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Neyse…

Biz işimize bakalım…

2018’deki kritik 48 saatin bir dökümünü yapalım…

Perde arkası gelişmeleriyle beraber…

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İşte Gül’ün 2018’deki Cumhurbaşkanlığı adaylığının gidip geldiği 72 saatin kronolojisi…

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22 Nisan 2018

Kemal Bey, bir milletvekili arkadaşına ‘Cumhurbaşkanı adayımız Abdullah Gül’ dedi. Milletvekili şaşırdı. “Gerçekten mi efendim” diyebildi sadece…

Kılıçdaroğlu kararlıydı. Gül ile Erdoğan’ı alt edebileceğini düşünüyordu.

(Bu arada belirteyim. Kılıçdaroğlu’nun 2014’de de aklındaki isim Abdullah Gül’dü.)

Bu kez şartlar daha da uygundu.

23 Nisan 2018

Kemal Bey, Karamollaoğlu ile CHP genel merkezinde görüştü.

‘Gül’ün adaylığı konusunda mutakabat sağlandı. Karamollaoğlu görüşmenin ışık hızında bitmesine biraz şaşırmıştı. Ama Kemal Bey zaten Gül ile arka kapı diplomasisini epeydir yürütüyordu.

Hatta benim de bulunduğum bir programda (Cnntürk-Gece Görüşü) gazeteci Hande Fırat, Kılıçdaroğlu ile Gül’ün telefonda görüştüklerini anlatmıştı.

24 Nisan 2018

Meral Akşener Fox Tv’de sabah İsmail Küçükkaya’nın programına katıldı.

“Hiçbir koşulda ve kimse için adaylıktan çekilmeyeceğim. 20 milletvekili ile grup kurmamıza rağmen 100 bin imza ile aday olacağım. Bana Gül için çekil derlerse çekilmem. Kendim de çatı aday olmam. Herkes kendi adayı ile çıksın” dedi.

Saatler sabah 9’u gösteriyordu.

Meral Hanım’ın çıkışı siyasete bomba gibi düşmüştü.

‘Çatı adayı’ işi sıkıntıya girmişti.

Gül ve Kılıçdaroğlu telefonla görüştüler.

‘Gül’ün adaylığında ısrar edeceklerdi.

Herkes tek tek aday çıksa da Abdullah Gül, Saadet Partisi ve CHP’nin ortak adayı olacaktı. Nasıl olsa 2. Tura kalacak seçimlerde Abdullah Gül en fazla oyu alan iki adaydan biri olacaktı. 2. turda da birleşecek oylarla Erdoğan’ı geçmesi olasıydı.

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Bu arada…

Akşam 19.00’da ilginç bir etkinlik vardı.

Necmettin Erbakan’ın onuruna verilen ödüllerin töreni yapılacaktı.

Mustafa Kemal Kültür Merkezi’ndeki ödül töreni tam cumhurbaşkanlığı adaylarının vitrine çıkacakları bir buluşma olacaktı.

Abdullah Gül…

Meral Akşener…

Ve…

Kemal Kılıçdaroğlu geceye katılacaklarını bildirmişlerdi.

Gazeteciler mikrofon uzatmak için akşamı bekliyordu.

Cumhurbaşkanı adaylığı belki de tören girişinde açıklanabilirdi.

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Ama akşama daha çok vardı.

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Aynı Gün…

Saat 15.00

Abdullah Gül’ün Maslak’taki çalışma konutuna misafirler geldi.

Aslında ‘indiler’ demek daha doğru olur.

Genel Kurmay Başkanı Hulusi Akar ve CB Sözcüsü İbrahim Kalın helikopterle Gül’ün bahçesine inivermişlerdi.

Bu ani ziyaretin sebebini hemen herkes tahmin ediyordu.

Aylar sonra İbrahim Kalın Habertürk’ten Kübra Par’a o ziyareti açıkladı. “Abdullah Gül’e tamamen bir nezaket ziyareti yaptık. Adaylığınız konuşuluyor, bir de sizin ağzınızdan duymak istedik dedik.”

Kimse bunun bir nezaket ziyareti olduğuna inanmadı tabi.

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İşte ne olduysa oldu.

Akşam liderler zirvesi olarak geçecek törene katılımlar iptal olmaya başladı.

Önce Meral Akşener geceye katılamayacağını iletti.

Sonra Kılıçdaroğlu…

Abdullah Gül salona Temel Karamollaoğlu ile girdi.

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Peki sonra ne oldu?

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Madem önce Meral Hanım’ın adaylık çıkışı…

Sonra da tepeden inme bu “ziyaret”…

Gül’ün adaylığını bitirmişti.

O halde Meral Hanım’ın da önünü kesecek bir hamle yapılmalıydı.

Her geçen gün CHP’nin tabanından oy toplayarak büyüyen Akşener rüzgarını kesecek bir isim bulunmalıydı.

CHP içindeki popülaritesi dikkate alındığında Akşener’i geçecek isim Muharrem İnce’ydi.

27 Nisan 2018

‘Muharrem İnce’ isminde uzlaşıldı.

28 Nisan 2018

Abdullah Gül, Maslak’taki çalışma konutunun bahçesinde adaylıktan vazgeçtiğini ilan etti. “Geniş bir mutakabat olmadığı için artık adaylığım söz konusu değildir.”

2 Mayıs 2018

Muharrem İnce, Genel merkez tarafından Ankara’ya çağırıldı. Saat 17.00’de Kılıçdaroğlu’yla görüştü. Cumhurbaşkanlığı adaylığı teklif etti. Muharrem İnce kabul etti.

3 Mayıs 2018

Adı Cumhurbaşkanı adayları arasında geçen CHP’li İlhan Kesici, grup toplantısı öncesi “aday siz misiniz?” sorularına adayın Muharrem İnce olacağını ima ederek cevap verdi. Tüm objektifler İnce’ye çevrildi. İnce cevap vermedi. Ertesi gün aday açıklama töreni vardı.

4 Mayıs 2018

CHP Cumhurbaşkanlığı adaylık töreni Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonu’nda yapıldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu kürsüden seslendi.

“Sayın Muharrem İnce Gel Bakalım Buraya!”