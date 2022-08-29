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Gülşen’i ziyarete gelen ağabeyi: Bomba gibi, tek kişilik koğuşta kalıyor

Ataşehir’de 30 Nisan’da verdiği bir konserde İmam Hatip Liselilere yönelik sarf ettiği sözlerden dolayı hakkında başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan Gülşen Çolakoğlu’nu, ağabeyi Özden Bayraktar ziyaret etti. Ağabeyi Bayraktar, Gülşen’in durumuyla ilgili soruya  “Bomba gibi” karşılığını verdi. Bayraktar, Gülşen’in tek kişilik koğuşta kaldığını da bildirdi.

Gülşen’in tutuklu olduğu Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi’ne sabah saatlerinde gelen ağabeyi Özden Bayraktar, ellerinde tatlı paketleriyle girdiği cezaevinde yaklaşık bir saat kaldı. DHA muhabirinin sorusuna cevap veren ağabeyi, kardeşinin çok iyi durumda olduğunu ifade etti. Bayraktar, kardeşiyle ilgili “Bomba gibi” yorumu yaparken, kaldığı koğuşla ilgili soruya eliyle işaret ederek “Tek kişilik” dedi.

Edinilen bilgiye göre Bayraktar’ın savcıdan görüşme izni alamadığı için Gülşen’le bir araya gelemediği öğrenildi. Daha sonra izin almak için Bakırköy Adliyesine giden Özden Bayraktar, Ozan Çolakoğlu ile tekrar cezaevine geldi.  (DHA)

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