Gülşen’i cezaevinde eşi Ozan Çolakoğlu ziyaret etti
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Gülşen’i cezaevinde eşi Ozan Çolakoğlu ziyaret etti

Tutuklanan şarkıcı Gülşen’i eşi Ozan Çolakoğlu cezaevinde ziyaret etti.

Şarkıcı Gülşen imam hatip liselerine yönelik sözleri nedeniyle hakkında başlatılan soruşturma kapsamında dün akşam tutuklandı.

Gülşen, Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na konuldu. Gülşen’i bu sabah eşi Ozan Çolakoğlu ziyaret etti.

Çolakoğlu ve avukatının Gülşen’e kişisel eşyalarını da getirdiği öğrenildi. Ozan Çolakoğlu yaklaşık süren ziyaret sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı. (DHA)

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