Gülşen’e dava açan İmam hatip mezununa mahkemeden ret

İmam hatiplilerle ilgili sözleri nedeniyle 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan şarkıcı Gülşen Çolakoğlu hakkında bu sözleriyle kendisine de hakaret ettiğini iddia eden imam hatip lisesi mezunu Furkan Değirmenci adlı bir vatandaşın açtığı bin 500 liralık tazminat davası reddedildi. Mahkeme, Gülşen’i haklı buldu.

Şarkıcı Gülşen Çolakoğlu, İstanbul Ataşehir’de, 30 Nisan 2022 tarihinde verdiği bir konserde imam hatiplilerle ilgili sözleri nedeniyle konserden aylar sonra tutuklanmış ve avukatlarının itirazı üzerine konutu terk etmemek şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Hakkında, ‘Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik’ suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan Gülşen’in ev hapsi kararı da kaldırılmıştı.

MANEVİ ZARARA UĞRADIĞINI İDDİA ETTİ

Gülşen’in konserinde söylediği sözlerin ardından manevi zarara uğradığını öne süren imam hatip lisesi mezunu Furkan Değirmenci adlı vatandaş da mahkemeye başvurarak bin 500 liralık manevi tazminat davası açtı.

“DİNİ İNANÇLARI SEBEBİYLE ZAN ALTINDA BIRAKAN SÖZLER”

Değirmenci’nin avukatı tarafından İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’ne sunulan dilekçede, “Şarkıcı Gülşen, konserinde ‘imam hatip lisesinde okumuş, sapıklığı oradan geliyor’ ifadeleriyle imam hatip lisesinde okumuş olan müvekkile de hakaret etmiş, kamuoyunda itibarını zedelemiştir. Müvekkilimi ve imam hatip lisesi mezunlarını hedef alan ve dini inançları sebebiyle zan altında bırakan sözlerin, ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir. Müvekkilin kişilik haklarına saldırı içeren ifadeler nedeniyle bin 500 liralık tazminatın faiziyle birlikte Gülşen’den tahsilini istiyoruz” denildi.

“MÜVEKKİL ÜZERİNDEN ZENGİNLEŞMEYİ AMAÇLAYARAK BU DAVAYI AÇMIŞTIR”

Dava dilekçesine cevap veren Gülşen’in avukatları Altın Mimir ve Emek Emre ise olayın imam hatip lisesi mezunu Furkan Değirmenci ile alakasının olmadığını belirterek, davanın reddedilmesini talep etti. Müvekkillerinin, sahnede arkadaşıyla şakalaşırken söylediği sözlerin kesilerek basına servis edildiğini belirten avukatlar, “Müvekkil, kısa bir süre içerisinde nefret objesi haline getirilmiş, alenen halkın kin ve nefretine maruz bırakılmış, sayısız tehdit ve hakaretlerin mağduru olmuştur. Müvekkilin, davacı Furkan Değirmenci’ye yönelik hukuka aykırı herhangi bir eylemi olmamıştır. Davacı Furkan Değirmenci ise, müvekkil üzerinden zenginleşmeyi amaçlayarak bu davayı açmıştır. Davanın reddini istiyoruz” dedi.

İLK DURUŞMA YAPILDI

İstanbul 10. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde, 13 Ocak 2023 tarihinde yapılan davanın ilk duruşmasına Furkan Değirmenci’nin avukatı Yavuz Selim Oruç ile Gülşen’in avukatı Emek Emre katıldı. Duruşmada söz alan Furkan Değirmenci’nin avukatı, davalarının kabul edilmesini istedi. Gülşen’in avukatı da sulh olmak istemediklerini ve davanın reddini talep etti.

DAVA REDDEDİLDİ

Kararını açıklayan mahkeme, gerekçesini daha sonra açıklamak üzere Furkan Değirmenci’nin davasının reddine hükmetti.

(ANKA)