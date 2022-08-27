Gülşenci mi yoksa Sifilci misiniz?..

Angara’nın şu sıcağında göbeğim patlıyor!. Okurlarımıza, sıcak haber, derin kulis, doğru bilgi yetiştireyim diye…

Şimdi, sizlere kulisin en kralını, haberin en babasını yazsam ne yazar!..

Bakara-makaracı büyükelçi koltuğuna oturmuş keyif sürüyor.

(Anladınız siz onum kim olduğunu)

Sanatçı kılıklı Gülşen ile hoca kılıklı Ebubekir Sifil’in zırvalamaları arasında gidip geliyoruz…

Ahali, Gülşenciler ile imam hatipçiler olarak ikiye bölündü… Taraflar neredeyse birbirini yiyecek.

Saçmalıklara yakın alaka trend topik mi ne, ondan olmuş!..

Her zaman olduğu gibi (olağan Türkiye manzarası) en ciddi iddialar, üzerinde tartışılması gereken en hayati konular güme gidiyor…

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Suç örgütü lideri Sedat Peker, 16 yıl boyunca Bank Asya yöneticiliği yaptıktan sonra AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan tarafından SPK Başkanlığına getirilen Ali Fuat Taşkesenlioğlu’nun sermaye artırımı yapmak isteyen iş adamlarından aldığı rüşvetlerle 180 milyon dolar sermaye yaptığını ve beş yıldızlı bir otelinin olduğunu iddia etti…

Tık yok!..

Söz konusu paylaşımların ardından Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ kendisine ait resmi sosyal medya hesabından “Sermaye Piyasası Kurulu başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu’nun sermaye artırımı yapmak isteyen firmalardan rüşvet aldığı, 180 milyon $ parası ve 5 yıldızlı oteli olduğu iddiaları ile ilgili olarak Zafer Partisi Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunacaktır.

Zafer Partisi Anadolu Kalesi projesi ile 12 milyon sığınmacıyı nasıl vatanlarına yollayacak ise vatanımızı talan eden soyguncular ile aynı kararlılık ile mücadele edecektir. Yetimin, yoksulun, işçinin, gencin hakkını yedirmeyeceğiz. Soyguna son. Yaşasın Cumhuriyet-Yaşasın Atatürk” açıklaması yaptı.

Yine tık yok!..

Sermaye Piyasası Kurulu eski başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu da konuyu gündeme getiren Ankara Kuşu isimli hesap hakkında suç duyurusunda bulundu. Kendisine ait sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Taşkesenlioğlu “Son günlerde şahsımı ve ailemi hedef alan; yalan, iftira ve itibar suikastı ile beni kirletebileceğini sanan müptezel alçaklara hodri meydan! Hepinizle yargı önünde hesaplaşacağım, elinizde ne belge bilgi varsa buyurun” ifadelerini kullandı.

(Yukarıda sıraladıklarım, gündeme aynı gün ve hemen hemen aynı saatlerde düşen konular)

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Süresiz adli tatildeyiz!.. Nöbetçi savcılarda, nöbet yerlerinde değiller herhalde… İhtiyaç görmeye gitmiş olabilirler!.. (Gülşen için ihtiyaç molasına ara vermiş olabilirler)

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın yapacağı suç duyurusu üzerine şöyle etrafı bir kolaçan ettim. Ümit hocaya bilgi yağdığını duydum. Özdağ’ı aradım, belki kıyısından köşesinden “yağan bilgiler”den tırtıklarız diye. Ümit hoca, Afyon’daydı. Ankara’ya dönünce suç duyurusunda bulunup sonra da basın toplantısı düzenleyeceğini söyledi.

Sonucu merakla bekliyorum… Sanatçı kılıklı Gülşen’i şak diye tutuklayıp cezaevine gönderen “bağımsız yargı”, Ümit hocanın suç duyurusu karşısında ne yapacak?..

Tatil bitsin bakarız mı diyecek?..

Saraya bir danışmamız lazım mı diyecek?..

Gülşen bizi çok yoruyor. O dosyaya çok yoğunlaştık. Beka meselesi bu. Ümit Hoca biraz sabret o iş bitsin, ilgileniriz mi diyecek?..

Doğru cevap; Her zamanki gibi ve nice örneklerde olduğu gibi unutulup gidecek!..

Ahali, “şarkıcılarla”, “hocalarla” eğlencenin dibine vurdu!..

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Ulu Tanrı, tüm şehitlerimizle birlikte Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal ATATÜRK ve onun kahraman silah arkadaşlarına rahmet etsin. Nur içinde yatsınlar. Mekanları cennet olsun.