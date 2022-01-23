Gülse Birsel elektrik faturasını paylaştı: Kira tadında

Oyuncu Gülse Birsel, evine gelen elektrik faturasını sosyal medya hesabından paylaştı. Birsel, “Kira tadında elektrik faturamı arz edeyim” dedi.

Her geçen gün artan ve toplumun birçok kesimini derinden sarsan ekonomik kriz, yeni yılda elektrik ve doğalgaza gelen zamlarla kendisini daha da hissettirdi.

Yılın ilk ayının henüz yarısı dolmadan gelen elektrik faturaları vatandaşı adeta şaşkına çevirdi.

“KİRA TADINDA ELEKTRİK FATURAMI ARZ EDEYİM”

Dizi senaristi ve oyuncu Gülse Birsel de Instagram hesabından evine gelen elektrik faturasını paylaştı.

2 bin 550 liralık faturayı “Ben de kira tadında elektrik faturamı arz edeyim” ifadeleriyle paylaşan Birsel, mesajına “3+1 düz daire ha burası” notunu düştü.