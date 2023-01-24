Güç bela kazanmayı bildi

Oyuna hızlı başladı Fenerbahçe. 9. dakikada Rossi’nin şutunu kaleci Orkun ters ayakta yakalanmasına rağmen çok güzel çıkardı. Hemen arkasından Batsuhayi’nin vuruşunu da iyi çakardı Ümraniye kalecisi. 13. dakikada Valencia şık çalımlarlar Ümraniye savunmasını geçti kaleci Orkun Valencia’nın ayaklarından topu zarifçe çeldi. İlk yarıda Ümraniye’den Orkun’un Fenerbahçe’den Ferdi’nin, Arao’nun, Samet’in, Valencia’nin güzelliklerini seyrettik futbol adına.

Fenerbahçe, kendini sıkmadan oynamaya çalıştı. Ama rakip ceza alanı ve civarında çokça bulunması ile orantılı gol pozisyonu üretemedi. Fenerbahçe özellikle ilk yarılarda beceriksizlik, kaleci kurtarışları ya da kale direkleri nedeniyle gol yapmakta kabız oluyor.

Maç boyunca pas hatalarıyla dikkat çeken Szalai,. Batshuayi’ye inanılmaz bir asist yapıp kendini affettirdi. Ancak Szalai’de inanılmaz bir düşüş var. Ümraniye’nin golünde savunma arkasına atılan topu ve Samet’in rakibine yetişememesini izledik.

Hakem Abdülkadir Bitigen’in, Ümraniye’nin ikinci golünü iptal etmesi doğru karardı. Fenerbahçe dün kazandı ama geliştirmesi gereken çok şey var. Sarı-lacivertlilerin acilen 3-4 farklı galibiyetler alıp fabrika ayarlarına dönmesi gerekiyor.