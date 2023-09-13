GSB yurt başvuru sonuçları açıklandı

Gençlik ve Spor Bakanı ( GSB ) Osman Aşkın Bak, 2023-2024 eğitim öğretim yılı GSB yurt başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

Cebeci Site Yurdu’ndaki GSB Yurt Koordinasyon Merkezi’nde basın toplantısı düzenleyen Bakan Bak, yurt başvuru sonuçlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Başvuruları 29 Ağustos-2 Eylül tarihlerinde gerçekleşen yurt yerleştirme sürecinin ilk aşamasının tamamlandığını belirten Bak, “Yapılan başvurular, 12 kamu kurumu tarafından dijital olarak analiz edildi. Titizlik ve hassasiyetle gerçekleştirilen yerleştirme sürecinde başvurusu geçerli sayılan öğrencilerimizi gelir, başarı ve sosyal durum kriterlerini esas alarak değerlendirdik ve buna göre dijital ortamda bir puanlama sırası oluşturduk. Bu sıralamayla öğrencilerimiz, kazandıkları okula en yakın yurda olmak üzere yerleştiler. Eğer o yurt ta yer yok ise bir sonraki en yakın yurda yerleştirildiler.” ifadelerini kullandı.

Bak, yurt kapasitesinde geçen yıla oranla artış yaşandığına işaret ederek, “An itibarıyla 81 il, 260 ilçe ve KKTC’de olmak üzere 822 yurt ve toplam 950 bin yatak kapasitesi ile gençlerimizin hizmetindeyiz. Yapımı hızla devam eden yurt larımız var; onların kısa süre içerisinde tamamlanacağı bilgisini de buradan paylaşmak istiyorum. Böylece kısa zaman içerisinde 1 milyon yatak kapasitesi hedefimize ulaşmış olacağız. 2002 yılında ülkemizde 190 yurt ve 182 bin 258 yatak sayısı ile hizmet verildiğini de yeri gelmişken hatırlatmak isterim.” diye konuştu.

“Dünyanın en büyük, en kapsayıcı yurt sistemini yönetiyoruz.” diyen Bakan Osman Aşkın Bak, şunları kaydetti:

“Yalnız barınma değil; beslenme, güvenlik, hijyen, sosyal, sportif, kültürel alanlarda da öğrencilerimizin tüm ihtiyaçlarına cevap verecek imkanlarla hizmet veriyoruz. Yurt larımızın standartları oldukça yüksek. Tercih edilme oranımız bu iddiamızın en açık ispatı. 22 yıl evvel yurt larda en temel ihtiyaç olan sıcak suya bile belirli gün ve vakitlerde erişilebiliyordu. Banyo ve tuvaletler odaların dışında ve yüzlerce kişinin ortak kullanımındaydı. Beslenmeden hijyene, sosyal alanlardan ders çalışma alanlarına kadar imkanlar kısıtlı ve zayıftı. Ama bugün yurt larımızın ulaştığı nokta, milletimizin her bir ferdi için gurur vesilesidir. Öyle ki Türkiye’nin dünü ile bugünü arasındaki farkı görmek için GSB yurt ları en iyi referanslardan biridir. Geldiğimiz bu noktada Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın büyük emek ve destekleri var. Öğrencilerimizin, gençlerimizin imkanlarının artması, güçlendirilmesi konusunda kendileri her daim yolumuzu açmış, öncülük etmişlerdir. Bu sayede yurt larımız yalnız öğrencilerimize değil, zor zamanlarda milletimizin tümüne kapılarını açmış, yuva olmuştur. Pandemide, depremlerde, yangınlarda ve sel felaketinde yüz binlerce vatandaşımızı yurt larımızda ağırladık. Yurt larımızın sahip olduğu güçlü altyapı sayesinde bunu gerçekleştirdik.”

2023-2024 yılı yurt başvuruları ilk yerleştirme oranını paylaşan Bak, “İlk aşamada, yüzde 87’lik bir yerleştirme oranı ile yeni bir rekora imza attık. Bugüne kadarki en yüksek talebi almış olmamıza rağmen tarihimizin en yüksek yerleştirme oranına ulaştık. Öğrencilerimiz ve ailelerimiz sonuçlara e-devlet üzerinden ulaşabilirler.” şeklinde konuştu.

Depremden etkilenen öğrenciler öncelikli gruba dahil edildi

Bakan Bak, yedek yerleştirmelerin de hızla devam edeceğini vurgulayarak, sözlerini şöyle tamamladı:

“Pazartesi ve perşembe günleri olmak üzere haftada iki gün yedek yerleştirme sonuçlarını açıklayacağız. Öğrencilerimiz bu sonuçları da yine e-devlet üzerinden takip edebilirler. Çok kısa süre içerisinde de kalan öğrencilerimizin tamamını yerleştirmiş olacağız. Depremden etkilenen öğrencilerimizin tümünü öncelikli gruba dahil ederek yurt larına yerleştirdik. Çünkü temel önceliğimiz yaraların hızla sarılmasıdır. Çabamız, gayretimiz bu yöndedir. 2023-2024 eğitim öğretim yılında Adıyaman, Hatay ve Kahramanmaraş illerimiz için ‘eğitimin çevrim içi yapılması’ kararı doğrultusunda, söz konusu illerimizdeki yurt larımıza yerleştirme yapılmamıştır. Bu illerde yüz yüze eğitim görecek öğrencilerimiz, durumlarını belgelendirmeleri halinde, Bakanlığımız tarafından belirlenen yurt larda kalabileceklerdir. Ben, bu vesileyle yurt larımıza yerleşen tüm öğrencilerimize, Gençlik ve Spor Bakanlığı ailemize ‘hoş geldiniz’ diyorum. Evinizin sıcaklığını aratmayacak, güçlü bir aidiyet hissedeceğiniz yurt larımızda sizleri heyecanla bekliyoruz.”

(AA)