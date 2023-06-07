Gram altın ve döviz kurlarında yeni rekor

Döviz kurları ve gram altın, yeni günde hızla yükseldi. Türk lirasındaki kayıp yüzde 7’nin üzerine çıktı. Dolar, 23,2260 TL’ye kadar tırmanırken euro, 24,64 liraya kadar çıktı. Döviz kurlarındaki bu tırmanışla birlikte Türk lirasının 14 Mayıs seçimlerinden bu yana değer kaybı yüzde 10’un üzerine çıktı.

Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel seçimlerinin ardından yeni hükümetin kurulmasıyla birlikte döviz kurlarındaki tırmanış baş döndürdü. AKP hükümetlerinin uzun süredir döviz kurları üzerindeki baskıyı gevşetmesiyle birlikte tarihi zirveler görüldü.

Döviz kurları, haftanın üçüncü işlem gününe hızlı başlarken dolar, 23 TL’yi aştı; şu dakikalarda 24,64’ten işlem gören euro 25 liraya hızla koşuyor. Gün içinde yüzde 7’lik kayıp yaşayan Türk lirasındaki değer kaybı 14 Mayıs seçimlerinden bu yana yüzde 10’un üzerine çıktı.

GRAM ALTINDA TARİHİ ZİRVE

Altının gram fiyatı, ons altındaki kayba karşın dolar/ TL’deki hızlı yükselişin desteğiyle tüm zamanların en yüksek seviyesini bin 461,05 TL’ye taşıdı.

BORSADA YÖN YUKARI

Borsa İstanbul’da da yükseliş devam ediyor. BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 2,36 oranında yükselişle 5 bin 515 puanda bulunurken bankacılık endeksi ise yüzde 1,33 artışla 4 bin 888 puanda hareket etti.